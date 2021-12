O cantor mineiro Lucas Avelar vem a Salvador para lançar o segundo disco de sua carreira, "Coisa de Cinema". Junto com a baiana Márcia Castro, ele fará o lançamento em show gratuito neste sábado, 31, às 21h, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho.

O novo trabalho do artista traz um repertório pop. Márcia empresta sua voz na canção "Ideal", um frevo moderno.

Assista à participação

Lucas Avelar lança CD com participação de Márcia Castro

