Luau Natiruts reúne fãs sob a lua cheia

A primeira lua cheia de 2014 deu o ar da graça na última quinta-feira, 16, mas foi na noite deste sábado, 18, que ela brilhou mais forte em Salvador. O bom tempo registrado na capital baiana também contribuiu para que o símbolo dos apaixonados iluminasse os cerca de 15 mil fãs que lotaram o Wet'n Wild para ver de perto as atrações do Luau Natiruts.



Antes da anfitriã da noite subir ao palco, o cantor Jau deu a largada para a mistura de estilos que viria a seguir. "Eu toco para a lua sempre. Também sou como ela, cheio de fases", pontuou o artista, dono de sucessos como "Flores da Favela" e "Sandália de couro".



Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília estiveram representados por ritmos variados e marcantes. Além do baiano, completaram a grade de shows o MC Criolo e a banda carioca Ponto de Equilíbrio, além da brasiliense Natiruts. Para Jau, todos realizam trabalhos específicos, mas que não devem ser rotulados. "O artista não precisa estar enjaulado em um determinado estilo. O Brasil é muito mais Gilberto Gil, que grava cd de forró, reggae e MPB".



Em seguida, foi a vez do cantor, compositor e MC paulista Criolo apresentar canções do álbum "Nó na Orelha", que lhe rendeu mais de 12 prêmios, como o Video Music Brasil 2011 (álbum do ano e música do ano, por "Não existe amor em SP"). "O brasileiro já tem uma mistura, então é natural essa diversidade. Acho que a pessoa tem que ser sincera com sua música", reflete o artista.

Lua cheia foi a protagonista da noite. Foto: Thaís Seixas

Atração mais aguardada da noite, a banda Natiruts mostrou um repertório misturado, variando de músicas do recente DVD Acústico, como "Super Nova", a canções já conhecidas do grande público, entre elas "Liberdade pra dentro da cabeça", "Reggae de Raiz" e "Reggae Power". Ainda sobrou tempo das quase duas horas de show para homenagear músicos consagrados da música brasileira, entre eles Luiz Melodia, Legião Urbana, Edson Gomes e Gilberto Gil.



As outras vertentes musicais também têm lugar de destaque na vida do vocalista Alexandre Carlo, que recentemente enveredou pela carreira solo - paralela ao trabalho da Natiruts -, com o lançamento do álbum autoral Quartz que, para ele, complementa a sua formação artística.





