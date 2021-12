Luau Natiruts anuncia preços de 2º lote para camarote

Os ingressos para ir assistir ao show Luau Natiruts no camarote já estão no segundo lote. O espaço agora passam a custar R$ 90. Os acessos para a pista do evento permanecem R$ 50. Ambos os ingressos podem ser adquiridos nos balcões do Pida (Itaigara, Piedade e Center Lapa), na Line Bilheteria e nos balcões de ingressos dos principais shoppings da cidade. Os valores terão novo aumento a partir do dia 11.

O Luau Natiruts acontece no dia 18 de janeiro, às 20 horas, no Wet'n Wild, na Avenida Paralela. Além da apresentação do grupo Natiruts, a festa contará com shows dos cantores Criolo e Jau e do grupo Ponto de Equilíbrio.

