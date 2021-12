Luau Absolut apresenta segunda edição em Salvador

O Luau Absolut apresenta sua segunda edição em Salvador com shows de reggae, rap e hip hop. As apresentações ocorrem no palco do Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, a partir das 21h.

A mistura de ritmos é o ponto principal do evento. A banda Planta & Raiz, o grupo Cone Crew e o cantor e compositor Hungria, prometem apresentar shows recheados de sucessos. Os ingressos ja estão a venda na loja do Pida (Shopping Salvador e Piedade), na loja Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia), na bilheteria do Armazém e na loja Armazém Tickets (Salvador Norte).

