Luan Santana e Tayrone agitam o Churrálcool 2016

O sertanejo Luan Santana e Tayrone prometem agitar o a 12ª edição do Churrálcool. O evento será realizado no dia 26 de março, no Complexo Esportivo Ferreira Brito (Ferreirão), na cidade de Ribeira Pombal (a 278 quilômetros de Salvador).

Além de Luan e do cigano, a festa terá a participação do forrozeiro Mano Walter e 'Nildo é Show', além da ostentação do pagodeiro Robyssão.

Os ingressos já estão à venda, e custam de R$ 70 à R$ 240,00. Eles podem ser adquiridos na Central de Vendas em Ribeira do Pombal e na Galeria Bruna Center. Em Salvador, nos Balcões do Pida ou no site da empresa. Em Feira de Santana, Balcão de Ingressos da Prime e Shopping Boulevard.

adblock ativo