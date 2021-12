Luan Santana é o destaque do último dia do Arraiá Salvador

O sertanejo Luan Santana é uma das atrações deste domingo, 8, último dia do Arraiá Salvador, que acontece desde sexta-feira, 6, no Wet'n Wild. Além dele, ainda vão se apresentar Saulo, Estakazero, Tomate, Kart Love e Caviar com Rapadura. Os portões vão abrir às 13h para a entrada do público e os shows estão previstos para começar às 15h.

Participando pela primeira vez do Arraiá, Luan Santana vai apresentar o show do seu último lançamento, o CD e DVD intitulados O Nosso Tempo é Hoje.

Diversidade

Diversidade

O Arraiá Salvador teve início na sexta com os shows de Pablo, Dorgival Dantas, Asas Livres, Cangaia, os Clones e Polentinha do Arrocha. Neste sábado, 7, a animação ficou por conta das bandas Mastruz com Leite, Calcinha Preta, Magníficos, Limão com Mel, Calango Aceso e Forrozão.

O evento, que já possui 20 anos, tem em sua cenografia uma cidade temática, remetendo ao interior do Estado em época junina, composta por uma vila com barraquinhas que estarão vendendo comidas típicas, cercadas de bandeirolas e balões coloridos, além de um concurso de quadrilhas.

