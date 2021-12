Luan Santana é mais uma das atrações do Festival de Verão

O sertanejo Luan Santana foi confirmado nesta sexta-feira, 29, como atração do Festival de Verão 2014, que acontece de 29 de janeiro a 1º de fevereiro de 2014, no Parque de Exposições. As bandas Aviões do Forró, Revelação e Timbalada também vão participar da festa, ao lado dos já anunciados Saulo, Frejat, Ivete Sangalo e Paralamas do Sucesso.

Luan Santana vai participar da última noite de festa, sábado, 1º de fevereiro. O Aviões do Forró e o Grupo Revelação vão abrir o Festival de Verão na quarta-feira, 29 de janeiro. Na sexta, 31 de janeiro, será a vez da Timbalada animar os baianos e turistas.

O primeiro lote de ingressos do Festival já está à venda, confira os preços:

PISTA

Inteira: R$ 90,00 ou 3x de R$ 30,00

Meia: R$ 45,00 ou 3x de R$ 15,00



CAMAROTE

Baladas: R$ 110,00 ou 3x R$ 36,66

Vip: R$ 170,00 ou 3x R$ 56,66

PASSAPORTES



PISTA

Inteira: R$ 282,00 ou 6x R$ 47,00

Meia: R$ 141,00 ou 6x R$ 23,50

CAMAROTE:

Baladas:R$ 330,00 ou 6x R$ 55,00

Vip: R$ 510,00 ou 6x R$ 85,00

