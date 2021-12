Luan Santana é confirmado na Vaquejada de Serrinha

O cantor Luan Santana é a mais nova atração confirmada na 21ª edição da Vaquejada de Serrinha, que acontecerá entre os dias 7 e 10 de setembro, no Parque Maria do Carmo, em Serrinha (a 173 quilômetros de Salvador).

O sertanejo, que participa do evento pelo quinto ano consecutivo, irá cantar ao lado de Wesley Safadão, Amado Batista, Pablo, Tayrone, Márcia Fellipe, Silvanno Sales e a banda Arreio de Ouro.

Os interessados em curtir a festa podem adquirir o passaporte com valor promocional no site do Parque Maria do Carmo.

adblock ativo