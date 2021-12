Luan Santana confirma presença no Arraiá do Galinho

O cantor Luan Santana já tem presença confirmada no festival junino "Arraiá do Galinho", que acontece no dia 9 de Junho, no Parque de Exposições, em Salvador. O cantor vai apresentar no evento sua turne "Ano X".

O Arraiá do Galinho ocorre nos dias 8 e 9 de junho e procura trazer o clima do interior para a capital baiana durante os festejos de São João. ALém de Luan Santana, já está confirmado na programação Ivete Sangalo, Bell Marques, Aviões, Dorgival Dantas, Mastruz com Leite, Magníficos e Limão com Mel.

