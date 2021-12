Luan Santana anuncia gravação de DVD em Salvador

Antes de subir ao palco do Festival Virada Salvador 2019, o sertanejo Luan não sabia, mas estava prestes a fazer um dos shows mais lembrados de sua carreira. Ele não resistiu à energia emanada pelos fãs da capital baiana. "Eu estou muito realizado. O que vivi hoje foi histórico", confessou, durante coletiva de imprensa realizada neste sábado, 29, após se apresentar ao público.

Durante a apresentação, o cantor revelou que o DVD anunciado para maio do próximo ano será gravado em terras soteropolitanas no dia 19 de maio, no Parque de Exposições. Ele contou que a energia dos fãs de Salvador, que iniciaram uma campanha para trazer o sertanejo para cá, motivou a escolha. "Estava faltando gravarmos no Nordeste. Vai ser incrível. Espero que seja o melhor da minha vida", afirmou.

Luan ainda contou que já há uma participação confirmada no novo material: o DJ Alok. O novo DVD terá como tema um universo "cyber punk", onde, segundo o próprio artista, a tecnologia se desenvolveu de forma desordenada e suprimiu o amor.

O sertanejo revelou que tem sangue baiano. "Sou um acararejeiro", definiu. No momento da produção do DVD, ele já declarou sua primeira exigência para sua equipe de assessores: providenciar 30 acarajés para o camarim. "Com muita pimenta", completou.

