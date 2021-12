LS em dobro! Combo do Gigante começa a ser vendido

Para quem quer garantir a folia com o cantor Léo Santana, o Combo do Gigante chega para facilitar a vida de muita gente. A promoção dá direito ao Lounge do Baile da Santinha dos dias 25 ou 1º, e um ingresso para o Bloquinho do Gigante, na quarta-feira, dia 27 de fevereiro. O combo custa R$300.

O ensaio de Léo desta semana receberá Ferrugem, Zé Neto e Cristiano, Gabriel Diniz e Felguk. Já 'O Bloquinho do Gigante', contará com shows da Banda Eva e do cantor Tico. Os ingressos já estão sendo vendidos exclusivamente na loja Salvador Tickets no 2º Piso do Shopping da Bahia.

