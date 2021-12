Los Sebosos Postizos fazem show pela 1ª vez em Salvador

A banda Los Sebosos Postizos, projeto paralela dos músicos da Nação Zumbi, vai se apresentar pela primeira vez em Salvador na sexta-feira, 15, às 20h, no Largo Pedro Archanjo. Os ingressos custam R$ 30.

O grupo interpreta canções das décadas de 60 e 70 de Jorge Ben Jor. como São faixas como A Jovem Samba, Descalço no Parque e A Tamba. No show em Salvador, a banda terá Chiquinho Corazon, da Mombojó, no teclado e Pedro Baby na guitarra.

adblock ativo