Los Hermanos voltam a Salvador e apoiam campanha da APAE

Após o grande repercussão da campanha Natal Sem Fome, a banda Los Hermanos está apoiando a Campanha Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, (APAE). De 11 de março até a data do show (5 de abril), além dos ingressos normais e os de meia-entrada, será disponibilizado em todos os pontos de venda e no site o "Ingresso Benfeitor", que terá 50% de desconto do valor da inteira + R$ 10,00.

Estes 10 reais serão revertidos integralmente para a ampliação dos atendimentos às pessoas com deficiência intelectual. Em respeito à diversidade humana, assim como na turnê de 2015, jovens com Síndrome de Down estarão trabalhando em todos os shows.

A Capital baiana é a primeira a receber o novo encontro dos fãs do Los Hermanos, que acontece na Arena Fonte Nova, no dia 5 de abril, com show às 22 horas. A banda anunciou que voltará aos palcos nacionais. A venda para o público em geral pode ser feita no site e pontos de vendas credenciados.

adblock ativo