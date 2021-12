Los Hermanos: “Tocar na Fonte Nova será uma experiência inesquecível”

Depois de quatro anos longe dos palcos, a banda Los Hermanos anunciou uma turnê que contemplará nove cidades brasileiras em 2019. A capital baiana foi um dos locais escolhidos pelo grupo, que chega à cidade nesta sexta-feira, 5, com show na Arena Fonte Nova, às 22h. E as novidades não param por aí: 14 anos após o lançamento do 4, o, até aqui, último álbum, a banda pegou os fãs de surpresa ao divulgar uma música nova na última terça-feira, 2. A inédita 'Corre corre' é uma canção pop, cantada por Marcelo Camelo, que pode abrir caminho para um possível disco de retorno. Em entrevista ao A TARDE, o quarteto carioca falou sobre a experiência de estar no estúdio juntos novamente, a emoção em reencontrar os fãs baianos, além de relembrar os motivos que levaram os músicos a “dar um tempo” e trilhar caminhos distintos.

Qual a sensação de retornar aos palcos depois de quatro anos? Passa um filme na cabeça?

Está sendo ótimo! Até o momento tivemos apenas o Lollapalooza da Argentina, mas estar com a banda nestas últimas semanas de ensaios e preparativos para a turnê tem sido realmente muito emocionante e divertido. Acredito que essa seja uma das principais vantagens desses encontros pontuais; sempre que eles ocorrem é porque coincidem com um momento favorável para todos os integrantes. Por isso posso dizer que estamos muito integrados e a fim de reviver esse reencontro com nosso público.

Salvador será a primeira cidade a receber a apresentação de vocês. Existe algum motivo especial para isso?

Não sei se existe alguma razão logística por trás dessa decisão, mas eu particularmente fiquei bastante satisfeito de começar esta turnê em Salvador. Além de nos sentirmos muito acolhidos na cidade, tocar na Fonte Nova será, com certeza, uma experiência inesquecível. O público baiano, de maneira geral, sempre foi muito receptivo ao nosso som, então acho que contou, sim, iniciar uma empreitada dessas dimensões num lugar em que vamos, de certa forma, nos sentir em casa.

A banda encerrou as atividades no auge do sucesso. O que motivou vocês a tomar tal decisão naquele momento?

Ao longo da nossa carreira não foram poucas as vezes em que tomamos decisões que pareceram pouco razoáveis aos olhos de quem estava de fora. No momento em que decidimos parar percebemos que havia vontade de seguir por caminhos distintos, e que ir contra isso poderia afetar não só nossa produção artística como nossa própria relação pessoal. Claro que esse passo foi dado tendo muito mais dúvidas do que certezas, mas acredito que foi a coisa certa a se fazer. Durante esses 12 anos que deixamos de ter uma rotina com a banda, nutrimos a oportunidade de vivenciar novas experiências. De repente, se tivéssemos optado por seguir naquele momento, não seria possível estar em 2019 fazendo uma turnê desse porte.

O grupo preparou alguma novidade ou surpresa para esse retorno aos palcos, o que os fãs podem esperar desse encontro?

Sim, temos uma música nova, Corre corre, lançada esta semana, a primeira gravação da banda em 14 anos! A experiência de estar no estúdio juntos novamente foi indescritível... É bonito ver como cada um se transformou nesse tempo, e como as influências distintas se somaram em algo que ainda remete à identidade sonora do Los Hermanos. Tínhamos um combinado de nem lançar a música se não ficasse bom, mas todos ficaram muito satisfeitos com o resultado e decidimos seguir em frente. Estamos ansiosos para tocá-la ao vivo pela primeira vez em Salvador. Espero que os soteropolitanos gostem!

Vocês pensam em lançar um DVD ou CD para registrar esse momento tão especial?

Já temos dois DVDs ao vivo com repertório semelhante, nada que justifique portanto um novo lançamento.

Mesmo após tantos anos sem lançar um novo trabalho, a legião de fãs de vocês só aumenta, agregando um público de diferentes faixas etárias. Como vocês avaliam isso?

Sinceramente não sei responder [rs]. A gente se orgulha muito disso, porque nos parece sinal de que fizemos músicas que de fato ressoam nas pessoas. Há anos não existe um trabalho no sentido de divulgar esse repertório, então, para chegar aos mais novos, imagino, teve que ser através da indicação de parentes ou amigos. De fato em nossos shows nos damos conta de que algumas pessoas da plateia nem eram nascidas quando começamos, há 22 anos. Nenhuma banda consegue seguir por tanto tempo se esse movimento de renovação não acontecer, então penso que esse público mais jovem é essencial para que os shows possam acontecer da maneira como estão sendo pensados.

Na última reunião da banda, Salvador não estava entre as cidades que receberiam o show. Mas os fãs se mobilizaram por meio de um abaixo-assinado e a capital acabou sendo contemplada com a apresentação. O que o público baiano, que sempre se mostrou tão fiel, significa para vocês?

Salvador é um lugar do qual temos ótimas lembranças. Sempre que podemos gostamos de passear pela cidade. Do Manatee ao Wet’n Wild, passando pelo Ed 10 e a Concha Acústica, para 300 ou 10 mil pessoas, não importa, sempre fizemos ótimas apresentações aí. A Bahia é o berço do Brasil, o símbolo maior da miscigenação dos povos e do sincretismo cultural que originaram a cultura do país, e eu imagino que essa abertura que sempre houve para a banda, que tem como característica forte exatamente a mistura de influências musicais muito distintas – tem a ver com isso, com esse olhar mais plural que é natural ao baiano. Por consequência, esse sempre vai ser um lugar importante para o Los Hermanos.

Como se deu a escolha pelas capitais para a realização da turnê 2019?

A escolha das cidades de uma turnê depende de muitos aspectos, que variam desde a disponibilidade dos lugares que pensarmos ser os mais adequados para tocarmos até a combinação logística com outras cidades de uma mesma região. Creio que depois do que ocorreu em 2015 (a mobilização dos fãs para viabilizar o show), dificilmente Salvador ficará de fora de uma eventual turnê.

"O público baiano, de maneira geral, sempre foi muito receptivo com o nosso som".

adblock ativo