Após um hiato de 14 anos, a banda Los Hermanos lançou, na madrugada desta segunda-feira, 1º, a música 'Corre, corre', seu primeiro trabalho inédito após o álbum 4, de 2005.

Composta por Marcelo Camelo, a faixa foi gravada no fim de março no estúdio Cia. dos Técnicos. 'Corre, corre' está disponível em todas as plataformas digitais e no canal oficial do grupo no YouTube.

Show em Salvador

O trabalho provavelmente fará parte do repertório da banda na nova turnê pelo Brasil. Em Salvador, o grupo, formado por Rodrigo Amarante, Marcelo Camelo, Rodrigo Barba e Bruno Medina, se apresenta nesta sexta, 5, na Arena Fonte Nova.

Ouça 'Corre, corre':

Da Redação | Foto: Divulgação Los Hermanos lança música inédita após hiato de 14 anos; ouça

