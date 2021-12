Lollapalooza terá Arcade Fire e solo de Casablancas

Arcade Fire, Soundgarden, Julian Casablancas - sem o Strokes - e Johnny Marr, ex-guitarrista dos Smiths, são os destaques da lista de atrações anunciada para o festival Lollapalooza na noite do próximo domingo, 17. As bandas vão se apresentar nos dias 5 e 6 de abril no Autódromo de Interlagos. Os ingressos vão custar de R$ 290 a R$ 540 e começam a ser vendidos no dia 19 de novembro, no site lollapaloozabr.com.

A lista não tem grande novidades - e tem atrações que já vieram ao País nos últimos anos. O set lista inclui Muse, Nine Inch Nails, Imagine Dragons, Pixies, Phoenix, Vampire Weekend, New Order, Axwell, Ellie Goulding, Jake Bugg, Kid Cudi, Lorde, Nação Zumbi, The Bloody Beetroots, Capital Cities, Raimundos, Cage the Elephant, Afi, Savages, Cone Crew Diretoria, Wolfgang Gartner, Flux Pavilion Portugal. The Man, Baauer, Café Tacvba, Flume, Illya Kuriaki & The Valderramas, Vespas Mandarinas e Elekfantz, entre outros.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

