Lollapalooza lança concurso para escolher o pôster

A organização do festival Lollapalooza e a Urban Arts lançaram um concurso cultural para escolher o pôster da próxima edição doe vento, que acontece nos dias 29, 30 e 31 de março de 2013, no Jockey Club de São Paulo.

Os interessados em participar devem realizar as inscrições através do site e fazer o upload do pôster que irá concorrer como o oficial do evento. De acordo com as regras do concurso, 20 pôsteres serão escolhidos pela organização do Lolla e Urban Arts. Eles serão expostos no Jockey Club de São Paulo durante os três dias de festival.

O primeiro colocado vai ganahr um par de Lollapass, pacote com ingresso para os três dias de festival, um kit oficial do Lollapalooza com camiseta, boné, pôster e ecobag, e R$500,00 em produtos da Urban Arts. Do 2º ao 5º colocado, o prêmio será um par de Lollapass, já do 6º ao 20º colocados serão premiados com a exibição da arte e um par de Lolladay, ingresso válido para um dia de festival.

Os vencedores do concurso serão conhecidos no dia 8 de março, quando a produção vai divulgar, através das redes sociais da festa, os nomes dos ganhadores. A programação de 2012 do evento, que ganhou mais um dia de shows, vai trazer nomes como as bandas Pearl Jam, The Killers, The Black Keys e Planet Hemp.

adblock ativo