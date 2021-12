Lollapalooza Brasil terá três dias em março de 2018

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira, 3, que em 2018 o festival terá três dias no País, com datas confirmadas em 23, 24 e 25 de março, no Autódromo de Interlagos. Ainda não há informações sobre preços, venda de ingressos ou bandas confirmadas.

Informações ainda não confirmadas dizem que Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers e The Killers estariam entre as atrações.

