Lollapalooza anuncia programação 2018

O festival Lollapalooza anunciou na tarde desta quarta-feira, 27, a programação que virá ao Brasil em sua edição de 2018. Sob o clima aquecido de shows internacionais, o pacotão do Lolla reserva grandes atrações, mesmo que muitas delas já tenham passado recentemente por aqui. Entre as principais, aparecem Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Imagine Dragons, Lana Del Rey e LCD Soundsystem. Os dias de festival serão 23, 24 e 25 de março, no Autódromo de Interlagos de São Paulo.

Um segundo lote de ingressos, chamados pela produção de lolla pass (válido para os três dias do evento) está à venda por R$ 1,5 mil (inteira). A venda é feita pelo site www.lollapaloozabr.com ou em pontos exclusivos.

A divulgação ainda não define quem vai tocar em qual dia. Dentre os headliners, não há grandes novidades no quesito ineditismo. Entre os mais festejados nas redes sociais, o Pearl Jam, o Red Hot, e o The Killers, apesar das recentes passagens dessas duas últimas bandas pelo Brasil (no Rock in Rio e no SP Trip), despertavam comemorações. Os indies norte-americanos do The National também prometem expectativa ruidosa. Entre os brasileiros, estão Mahmundi, Rincon Sapiência, Liniker e os Caramelows e a inglesa que faz carreira no Rio Jesuton.

Destaques

Pearl Jam

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Imagine Dragons

Lana del Rey

Liam Gallagher

The National

David Byrne

Mano Brown

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

