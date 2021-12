Lollapalooza 2020 terá Lana Del Rey, Jaden Smith, Guns N' Roses e mais; veja line-up

O Lollapalooza divulgou nesta quinta-feira, 10, a line-up da edição de 2020. Entre as atrações do festival, que acontece entre os dias 3 e 5 de abril, no Autódromo de Interlagos (SP), estão Guns N' Roses, Lana Del Rey, Travis Scott, , The Strokes, Gwen Stefani, e outros.

Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 807 (meia entrada, Lolla Pass) até R$ 3.900 (inteira, Lolla Lounge Pass Geral), e podem ser adquiridos no site oficial do Lollapalooza.

Além dos artistas principais, o público poderá conferir também os shows de Jaden Smith, Kali Uchis, Rita Ora, Pabllo Vittar, Emicida, Djonga, Jão, Clarice Falcão, MC Tha, entre outros.

Confira a lista completa abaixo:

