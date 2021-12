Lollapalooza 2020 anuncia datas para vendas de ingressos

O Festival Lollapalooza anunciou nesta sexta-feira, 13, as datas para o início das vendas de ingresso da 9ª edição do evento, que será realizada de 3 a 5 de abril de 2020 no Autódromo de Interlagos. O público em geral vai poder comprá-los a partir do dia 23 de setembro, às 10h01. O primeiro lote de vendas será destinado ao Lolla Pass, ingresso que dá acesso aos três dias, com preços de R$ 750 (meia-entrada) e R$ 1.500 (inteira). O Lolla Day vale para um dos dias e sai por R$ 400 (meia-entrada) e R$ 800 (inteira). As atrações ainda não foram anunciadas.

Aos clientes dos cartões Bradesco, Bradescard e do banco Next, uma pré-venda exclusiva de cinco dias será feita entre 18 e 23 de setembro. Eles terão 15% de desconto. Outra forma de adquirir descontos em ingressos será por meio de doações ao projeto Criança Esperança, campanha da Globo com a Unesco. Quem doar R$ 30 terá um desconto de 45% no Lolla Day.

