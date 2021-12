Lollapalooza 2015 será em março em Interlagos

O Festival Lollapalooza confirmou a próxima edição brasileira para os dias 28 e 29 de março de 2015, novamente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Nenhuma atração foi confirmada.

A organização estima que em 2014 150 mil pessoas passaram pelos palcos no dois dias do evento, realizado em uma área de 600 mil metros quadrados em Interlagos. Entre as atrações deste ano, estavam as bandas Arcade Fire, Muse, Nine Inch Nails, Soundgarden e outras.

O evento vai ser realizado pela Time For Fun, C3 Presents e William Morris Endeavor Entertainment (WME). "Acreditamos que o Lollapalooza ganhou outra dimensão em sua nova casa. Com o aprendizado do primeiro ano no Autódromo de Interlagos, vamos trabalhar para que o local ganhe em melhorias e que a experiência do Festival seja ainda melhor", diz Alexandre Faria, diretor artístico da Time For Fun.



Assista ao teaser do Festival Lollapalooza:

