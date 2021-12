Lokura em alta fidelidade

Ao contrário do que pensam muitos empresários e produtores, a música popular pode (e deve) tratar de outros temas além das dores da traição amorosa e demais banalidades correlatas. Os males da alma, o isolamento e, digamos, os discos voadores já inspiraram grandes artistas e criarem obras referenciais, eternas.

No Brasil, um álbum movido a tristeza e loucura incipiente é há mais de 40 anos reverenciado como um dos melhores do rock nacional – e da MPB mesmo: "Loki?" (1974), do ex-Mutante Arnaldo Baptista, que agora volta às lojas no formato perfeito para ouvi-lo em toda a sua grandeza: em LP de vinil 180 gramas.

Gravado logo após sua saída dos Mutantes e do seu divórcio de Rita Lee, "Loki?" é o desabafo, o grito de dor de um homem extremamente talentoso e sensível em um momento especialmente frágil: isolado em um sítio na Serra da Cantareira (SP), entre o abuso do LSD e a sanidade que começava a lhe abandonar, um processo de degradação que culminou em uma tentativa de suicídio em 31 de dezembro de 1981.

Felizmente, Arnaldo sobreviveu e – mesmo tendo de viver com as sequelas desse período complicado – está hoje feliz, vendo sua obra (solo e com os Mutantes) ser cada vez mais aclamada como uma das mais fundamentais da psicodelia planetária. Não a toa, nomes como Kurt Cobain, Sean Lennon, Devendra Banhart, Kevin Parker (Tame Impala) e a revista inglesa Mojo, entre outros, já rasgaram declarações de amor ao eterno Mutante.

"(Estou) Adorando a vida, achando as coisas que acontecem de repente maravilhosas, que nem esse lançamento", diz Arnaldo ao telefone.

Conhecido pelas obsessões audiófilas (guitarras, só marca Gibson e amplificadores, só valvulados), Arnaldo aprovou com louvor a qualidade sonora do vinilzão 180 gramas de "Loki?": "Com a profundidade maior dos sulcos no vinil de 180 gramas, a agulha penetra mais, então dá um grave mais poderoso", justifica.

"Tenho a impressão de que "Loki?" foi o (meu trabalho) mais marcante, foi feito numa época da minha vida que eu precisava mostrar isso. Estava sem gravadora, sem conjunto, sem nada, então foi uma coisa importante na minha vida e na minha carreira", afirma.

Power trio sem guitarra

Ainda que seja considerado "de rock", "Loki?"é – como os melhores discos de rock, na verdade – uma obra que transcende os limites do gênero, tornando-o quase indefinível.

A começar pelo fato de ser um disco que, apesar de ser considerado de rock, prescinde do seu instrumento mais simbólico: a guitarra. Quase todas as músicas apresentam apenas piano, baixo e bateria.

Piano solo em show de 2012, no Sesc VIla Mariana/ SP (Foto: Fabio Heizenreder | Divulgação)

"Eu meio que me desapercebi disso, porque o disco (na época do lançamento) foi muito mal divulgado. O André Midani (então diretor da gravadora Philips) não gostava de mim, eu acho, aí não divulgou o disco. Então o pessoal não ficou sabendo", diz Arnaldo.

Se o próprio Arnaldo nem tchuns para esse "mero detalhe", o mesmo não se pode dizer dos seus parceiros Dinho Leme (bateria) e Liminha (baixo), colegas Mutantes que gravaram o disco com ele.

"Quando comecei a gravar com o Dinho e o Liminha, não precisou de muito ensaio. Foi tudo no improviso, e o Liminha não queria assim, queria que fosse igual ao Yes: 'Ah, não quero nada disso, tá parecendo Sérgio Mendes'! Aí eu disse 'vai ficar assim mesmo', e foi assim a gravação", resume.

O resultado é uma coleção de dez faixas em 34 minutos que valem por um mergulho no mar de angústia que afogava o músico na época.

O que separa gênios como Arnaldo dos meros mortais é que, mesmo agonizante, o mergulho é pleno de arte: pianos que vão do clássico ao honky-tonky à bossa nova na mesma faixa ("Será Que Eu Vou Virar Bolor?"), teclados Moog destilando a mais sublime das dores ("Desculpe"), samba psicodélico com arranjo de maestro Rogério Duprat ("Cê Tá Pensando Que Eu Sou Loki?"), delírios molhados adolescentes ("Vou Me Afundar na Lingerie") e por aí vai. Um monumento.

Com o relançamento, Arnaldo, que hoje mora em um sítio em Juiz de Fora (MG), tem corrido algumas capitais fazendo shows. "Fiz três datas agora em Brasília. Tá pintando uma leva de shows que vai satisfazer meu público. Aí em Salvador ainda não sei, mas se pintar alguém que queira comprar, eu vou e faço", afirma. Em outubro, ele se apresenta em Recife – dica pros loki locais.

adblock ativo