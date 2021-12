Livro "Viva Elis" será distribuído de graça em escolas

A voz, a personalidade forte, a presença sobre o palco. Há 30 anos, o Brasil vive sem novas canções interpretadas por Elis Regina. Para homenagear a cantora, que foi uma das maiores vozes da música popular brasileira, foi lançada a biografia Viva Elis, de Allen Guimarães.

O livro é parte do projeto Nivea Viva Elis, idealizado pelo filho da cantora, João Marcello Bôscoli. A obra será distribuída em escolas e bibliotecas públicas de todo o País, com o objetivo de informar os leitores quem foi Elis.

O projeto comporta ainda os shows de Maria Rita, filha da cantora, com um repertório composto de músicas que foram eternizadas na voz de Elis. Além disso, a exposição itinerante Viva Elis também lança mais um olhar sobre a obra de Elis Regina, e já recebeu mais de 52 mil visitantes em cidades como São Paulo e Porto Alegre.

Vida - Fruto de uma intensa pesquisa de mais de dez anos, o livro Viva Elis cumpre bem seu papel de informar ao leitor quem foi a cantora, lança luz sobre os fatos mais importantes de sua trajetória e dá voz a personagens importantes de sua história.

O livro reúne trechos de entrevistas, declarações de pessoas próximas a Elis, além de um vasto arquivo de imagens de diversas fases de sua vida. A apresentação do livro é assinada por João Marcello Bôscoli, que considera a publicação "uma declaração de amor a Elis e sua obra, emblemática e repleta e significados".

O livro obedece a uma ordem cronológica dos fatos, e é dividido em 11 capítulos, incluindo uma linha do tempo da trajetória de Elis e discografia ilustrada no final.

No primeiro capítulo, Viva Elis apresenta as histórias dos primeiros anos de vida da cantora, com depoimento da mãe dela, dona Ercy, que começa explicando a origem do nome Elis Regina: "Quando fiquei grávida, a gente fez uma relação de nomes. E havia um casal de amigos, que foram nossos padrinhos de casamento, e eles tinham três filhos: Eloir, Eloísa e Elys. Eu gostei do 'Elys', mas não gostei do y... já bastava o meu".

O livro fala sobre as primeiras apresentações de Elis, ainda aos 12 anos, no programa Clube do Guri, na Rádio Farroupilha, e de quando, quatro anos depois, suas canções foram enviadas a Carlos Imperial, no Rio de Janeiro, o que mudou sua trajetória musical.

Também aparece no livro sua constante presença na televisão, e foi nela que Nelson Motta a viu pela primeira vez. Os shows na Boate Bottle´s, no Beco das Garrafas, Rio de Janeiro, ajudaram ainda mais a revelar uma das grandes vozes brasileiras de todos os tempos.

Bastidores de grandes acontecimentos da vida de Elis também estão presentes no livro, como a alegria de vencer o I Festival de Música Popular Brasileira com a canção Arrastão, em 1965, e o nascimento dos filhos.

A obra conta episódios, como a passeata contra a guitarra, em 1967, na qual artistas como Elis, Jair Rodrigues, Edu Lobo, Geraldo Vandré e Wilson Simonal se manifestaram contra o uso de elementos estrangeiros na música brasileira. A razão era simples: uma das maiores polêmicas da época na MPB era a disputa entre O Fino da Bossa e a Jovem Guarda, Elis Regina e Roberto Carlos.

Morte precoce - O livro conta em detalhes a morte da cantora, aos 36 anos, no ano de 1982: "Naquela manhã de terça-feira, no verão de 1982, calava-se a voz e Elis Regina Carvalho Costa. A notícia era transmitida em sucessivas edições extraordinárias pelas emissoras de todo o Brasil. Em todas as rádios se ouvia a voz de Elis. Comoção geral".

