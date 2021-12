Livro reúne cartas trocadas entre Roger Bastide e Pierre Verger

“ Caro amigo,

Acabo de receber sua carta, que me deu muito prazer. .... Escrevi, de fato, alguns artigos para um jornal de São Paulo sobre os pontos riscados do Rio e gostaria de ter feito uma comparação entre os desenhos da macumba e os dos voduns (não tenho a impressão de que nos candomblés da Bahia se façam desenhos com giz, ou com farinha, no chão, como no Haiti)......

O texto, escrito pelo sociólogo e antropólogo Roger Bastide integra uma das 225 cartas que compõem o livro Roger Bastide e Pierre Verger — Diálogo Entre Filhos de Xangô – Correspondência 1947-1974, que tem lançamento, na próxima terça-feira, às 19 horas, na Aliança Francesa.

A obra, que tem selo da EDUSP, traz organização de Françoise Morin, etnóloga, professora emérita da Universidade Lyon 2, França e colaboradora de Roger Bastide. A tradução é de Regina Salgado Campos.

O livro expõe uma profunda relação de afeto e admiração entre Roger Bastide (1898 -1974) e Pierre Verger (1902-1996), pesquisadores que contribuíram muito para a amplitude de pesquisas de temas sociais, antropológicos e religiosos africanos.

Mundo negro

“Dois homens partilhando uma mesma paixão pelo mundo negro, Roger Bastide e Pierre Verger trocaram durante quase trinta anos (1947-1974) centenas de cartas das quais o essencial foi conservado, transcrito, anotado e agora publicado nesta obra”, afirma Françoise Morin, na introdução do livro.

“Essa correspondência entre dois especialistas das religiões afro-americanas traça a história da amizade deles e de sua colaboração de múltiplas facetas”, complementa Francoise, que foi uma das últimas alunas de Bastide na França.

Já Angela Lühning, diretora da Fundação Pierre Verger, na orelha do livro lembra que “ Em uma época de contatos difíceis, sem as facilidades dos atuais meios de comunicação, a quantidade, a periodicidade e a intensidade das cartas surpreendem o leitor, evidenciando, acima de tudo, o profundo respeito entre os amigos e seus demais interlocutores, além de permitirem uma análise do contexto intelectual e cultural em que viveram, e suas transformações”.

A correspondência entre Roger Bastide e Pierre Verger demonstravam relação de respeito mútuo (Foto: Reprodução​)

Informações preciosas

A correspondência mostra, entre outros fatos, Roger Bastide pedindo informações a Verger sobre Exu (divindade iorubá), os vevés do Haiti (símbolo religioso de um vodou), as plantas ligadas aos diversos orixás, as cerimônias fúnebres nagôs, pontos da história dos candomblés, e sobre os doze ministros de Xangô.

Em troca, Roger Bastide, além de ocupar-se dos interesses e dos projetos de publicação de Verger em São Paulo e em Paris, sugere ao fotógrafo temas de artigos e Indica-lhe as datas de congressos e colóquios importantes que Verger deveria participar.

O livro vai estar disponível através dos pontos de venda da Fundação Pierre Verger, a loja online https://www.lojapierreverger.org.br/ e a Fundação Pierre Verger Galeria, no Pelourinho, bem como nas principais livrarias, incluindo a própria EDUSP.

No lançamento, a diretora da Fundação Pierre Verger, Angela Lühning fará uma contextualização da obra. Também haverá leitura dramática de trechos da obra.

