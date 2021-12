Lívia Mattos apresenta primeiro trabalho solo no Teatro Vila Velha

Os soteropolitanos que acompanham a trajetória da artista circense e instrumentista, Lívia Mattos, vão conhecer melhor o perfil da artista como cantora e compositora. Entre outros trabalhos, ela apresentou na cena local A sanfonástica mulher-lona, instalação sonora que uniu o universo fantástico do circo com a harmonia da música.

É que baiana de 32 anos, que começou no picadeiro aos 16 anos , logo aprendeu as técnicas de trapézio, tecido e malabares aos 17 já integrava a Cia Picolino de Circo. A gora, ela apresenta seu primeiro trabalho solo musical.

No show Vinha da Ida, que acontece nesta quarta-feira, 21, no Teatro Vila Velha, às 20 horas, Lívia, acompanhada de sua sanfona apresenta músicas do álbum. São dez canções autorais, sendo duas em parceria com o acordeonista franco-português Loïc Cordeone e uma com o guitarrista Jurandir Santana – que fez a direção musical das faixas trabalhadas na Bahia.

Repertório autoral

" Apresento repertório autoral como no disco, passando por diferentes cores de canção, das mais intimistas ao baile sanfonado" afirma a cantora Lívia Mattos.

Entre as canções, Olhos de Tereza, uma homenagem à sua avó, Mais eu , parceria com Jurandir Santana, Melodia-a-dia, que remete diretamente ao universo circense, Vinha da ida, que titula o disco, além de Vou lá e O que eu quero levar, parcerias com Loïc Cordeon.

A artista , no Vila Velha, será acompanhada pelo violoncelo de Filipe Massumi, as bateria de Sérgio Reze (SP) e Reinaldo Boaventura, a tuba, de Jamberê Cerqueira, a guitarra baiana e o bandolim, de Gabriel Rosário e a percussão de Marcelo Pinho e Fábio Cunha.

"Um coisa interessante é que nem o disco nem o show possui o contrabaixo, função cumprida pela tuba e o violoncelo, além dos 120 baixos da sanfona", complementa Lívia , que também assina a direção do show.

Trajetória singular

Lívia Matos, que é formada em Sociologia pela UFBA, vem construindo uma trajetória singular, marcada por desafios. Basta lembrar que em 2008, quando integrava a Fulanas Cia de Circo, no espetáculo Histórias Contadas de Cima se apresentava em uma altura de cerca de seis metros.

Em 30 de maio daquele ano, durante apresentação, uma das integrantes do espetáculo caiu, sendo vítima de graves lesões corporais. Lívia ainda assim não abandonou o circo.

Depois, tocando como sanfoneira da banda de Chico César ou circulando com seu trabalho autoral em festivais internacionais ou ainda como solista convidada da Orquestra Sinfônica da Bahia, por exemplo, provou que não teme sair da zona do conforto.

"Não poderia deixar de ressaltar a Livinha instrumentista, que, cada vez mais, está nos fazendo entender, de uma maneira forte e amorosa, que a sanfona é pertencente também ao universo feminino" afirma o músico Letieres Leite sobre o CD Vinha da Ida.

Sobre o show de estreia, Livia afirma. "Estou em êxtase. Quero casa lotada neste teatro de resistência".

| Serviço |

Vinha da Ida

Quando: Quarta, 21, 20h

Onde: Av. Sete de Setembro, S/N – Passeio Público

Entrada: R$ 20 e R$ 10

