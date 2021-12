Lives de forró animam o São João em casa

O esperado São João finalmente chegou. Este ano, a forma mais segura e indicada de curtir a festa é em casa, com a família, e, de preferência, com a mesa farta de pratos típicos. O forró também não pode faltar. Para isso, os maiores nomes do ritmo nordestino como também da MPB já organizaram as lives para agitar o festejo junino remotamente.

Algumas apresentações virtuais se iniciam hoje. O forrozeiro Targino Gondim abre a live Canções de Luiz, às 18h, em suas redes sociais. O repertório passa por clássicos como Asa Branca, O Xote das Meninas e Nem se despediu de mim. Para Gondim, mesmo dentro das circunstâncias, é importante lembrar e celebrar a origem e essência da festa nordestina.

“O São João é um movimento muito mais forte do imaginamos. Não vamos subestimar o nosso forró e a nossa tradição, é preciso celebrar a verdadeira essência desta linda festa. Por isso decidi trazer o repertório de Gonzaga. Toda essa falta que sentimos das grandes festas juninas se deve a Luiz Gonzaga que começou esse movimento lá atrás, trazendo cancioneiros do nordeste para todo Brasil”, afirma Targino.

O forró de raiz continua, às 20h, com o Arralaive do cantor e compositor Alcymar Monteiro. Tudo garante que os principais sucessos da discografia do rei do forró - como é conhecido - estarão no repertório. O show virtual será no canal do Youtube do forrozeiro.

No mesmo horário, o cantor e compositor Del Feliz, direto de sua terra natal, Riachão do Jacuípe, trará um time de músicos veteranos do forró para live São João em casa. Entre os convidados estão Elba Ramalho; Flávio José; Santanna, o cantador; Tato do grupo Falamansa, Adelmario Coelho, Chambinho do acordeon, Luiz Mário do Trio Nordestino, além de outros artistas locais.

O rei do forró temperado, Zelito Miranda atravessa os dois dias de festa. Hoje, com Arraiá do Rei, às 19h, em seu canal do Youtube e amanhã no Festival de Economia Solidária, também 19h, no canal do Mídia Ninja. O cantor e compositor Luciano Serravalle também fará show no Forronato, no instagram do Fortunato Instituto de Pesquisa e Estudo @colegiofipe, às 20h.

Também está acontecendo o Festival de Economia Solidária da Bahia, intitulado São João da Minha Terra. Além de comemorar a data com diversas atrações, a iniciativa busca valorizar a identidade cultural do estado e gerar renda para comércios dedicados à época. Conheça o projeto e confira a programação de lives no site www.festivalecosolba.com.br.

Sinfonia Junina

A versátil Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) realiza mais um ano do São João Sinfônico. Como parte da programação especial, vai ao ar hoje, às 18h, um vídeo-concerto com o cantor e compositor Gilberto Gil interpretando uma paródia da música Esperando na Janela, escrita pelo compositor e instrumentista Edu Krieger, especialmente para a ocasião.

A família Gil não para por aí. A filha de Gilberto, Preta Gil estende as celebrações da festa junina no Festival São João Live, que acontece na quinta-feira , 25, a partir das 20h, no canal da atriz e humorista Gessica Kayane (Gkay).

O festival também recebe Elba Ramalho, Solange Almeida (ex-integrante da banda Aviões do Forró e do grupo Cavaleiros do Forró) e o cantor Dorgival Dantas.

Grandes Festivais

Nesta época, a Bahia geralmente recebe grandes festivais. Como forma de agitar o público leitor, o Grupo A TARDE trouxe de volta o tradicional Arraiá da capitá, que já está promovendo atividades desde sábado. Amanhã, na data oficial do São João, o festival promove lives com as bandas Eva e Flor de Maracujá além de apresentações de Zelito Miranda, Del Feliz, Rode Torres e Tonho Matéria.

O agitado Forró do Galinho vai realizar uma edição especial, o Galinho Dendicasa, sábado, 27, às 21h30 com transmissão ao vivo na TV Aratu e nos canais digitais da emissora. Com diversidade rítmica, este ano além do forrozeiro Léo do Estakazero, também se apresentam os cantores da “sofrencia”: Tierry, Pablo e Tayrone.

Com essa variedade de programação não há desculpas para sair de casa. Então, prepara o milho, o amendoim e o licor. Pendura a bandeirola e arrasta o sofá da sala que o arrasta-pé, o xote e o baião aguardam .Viva, São João!

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.

adblock ativo