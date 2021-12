Lives animam mês de outubro no Espaço Casa Preta

Para manter o espaço e proporcionar uma ajuda financeira a artistas, a Casa Preta Espaço de Cultura tem realizado o projeto de A Real da Live/fe, com apresentações aos sábados, 20h, e domingos, 17h. Os shows serão com grupos independentes adultos e infantis. As lives são transmitidas ao vivo e ficam disponíveis no YouTube e Facebook da Casa Preta.

Acelerando as batidas do reggae, o grupo Império Ragga estreia a programação adulta no dia 10 de outubro, às 20h, com músicas autorais e em um formato experimental, com Bruno Digital Ogan na criação, seleção de instrumentais e percussão, Denison Doria, Fall Classico e Iara Villanueva nos vocais. Os cantores Shalom Guedes e Marcola completam a programação de outubro com lives dias 17 e 24 de outubro.

Para noite de abertura da terceira temporada, a Império Ragga traz um repertório que tem como base estilo jamaicano raggamuffin e dialoga com outras linguagens da música da diáspora preta baiana e mundial. A cantora Iara Vilanueva revela que o grupo está preparando um show capaz de transpor a atmosfera do Ragga de Rua (festa de produção independente) para live.

É acalantos, brincos, lenga-lengas, parlendas, trava-línguas, tangolomangos e quadras populares. Tradição e cultura, o Toada Crianceira nos mostrará que a infância é algo cultural, tradição e usina de invenção, herança e esperança, algo que se pode aprender e ensinar. Completa a programação infantil o grupo Pindorama, com show dia 25 de outubro, às 17h.

adblock ativo