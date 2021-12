Liverpool inicia semana de homenagens aos Beatles

A cidade de Liverpool inicia nesta quarta-feira a "Beatleweek", uma semana onde grupos de música de mais de 20 países e fãs de todo o mundo se reúnem para homenagear os Beatles, seja com shows, exposições ou palestras de ilustres convidados.

Repetindo um gesto realizado há 30 anos, sempre durante o mês de agosto, fãs do quarteto invadem as ruas dessa cidade ao norte da Inglaterra, a maioria deles caracterizado de John Lennon, George Harrison, Ringo Star e Paul McCartney, para sete dias de festa.

A realização desta semana de homenagem, que ocorre entre 20 e 26 de agosto, não é uma coincidência, já que esse mês foi determinante na carreira do grupo britânico. Isso porque, no dia 18 de agosto de 1962, Ringo Star tocou pela primeira vez como membro do quarteto.

Um dos principais palcos dessa festa, que conta com mais de 15 horas de música ao vivo a cada dia, é o "The Cavern Clube", onde o quarteto realizou seus primeiros shows e onde atuaram ao vivo pela última vez há 51 anos.

Entre os eventos mais especiais desta edição, estão: "Paul McCartney, A Retrospective", em cartaz nas salas do Royal Court, ou o Convenção anual "Beatles All Day", realizada no Hotel Adelphy.

Os visitantes poderão também desfrutar das canções mais emblemáticas do quarteto em um dos palcos mais singulares desta semana, o restaurante Alma de Cuba.

Em paralelo à realização da "Beatleweek", Liverpool também sediará a Convenção Internacional e o Festival Internacional de Música, cuja programação inclui diversos shows gratuitos no Sefton Park.

adblock ativo