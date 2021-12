Litoral Baiano é tema de exposição no bairro da Pituba

Registros das águas do litoral baiano, podem ser conferidos até o dia 23 de dezembro na galeria Cláudio Colavolpe Photo Art, localizado na Av Paulo VI, na Pituba, através da exposição coletiva “Mar da Bahia”. Com curadoria de Cláudio Colavolpe, a exposição com entrada gratuita, fica aberta para visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30 e aos sábados, das 9h às 13h.

Resultado dos olhares de 13 fotógrafos, que com seus registros levam o público a um “mergulho” no mar da Bahia, a mostra conta com obras dos fotógrafos Adrian Berenguer, Ana Kruschewsky, Bhruno Quadros, Caíque Costa, Cláudio Colavolpe, Giácomo Mancini, Gutemberg Barros, Luiz Gustavo Góes, Marcelo Araújo, Marta Suzi, Sandra Coelho, Will Recarey, Vânia Viana, com curadoria de Cláudio Colavolpe.

