Liniker estreia turnê de 'Goela Abaixo' em julho no TCA

A cantora Liniker e a banda Caramelows estreiam o show 'Goela Abaixo' no dia 11 de julho, às 21h, no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e assinantes de A TARDE têm 20% de desconto através do A TARDE+.

Com o segundo álbum de estúdio da artista, Goela Abaixo, Liniker e os Caramelows retornam à capital baiana em grande estilo. A turnê internacional, que começou em abril e vai até outubro, passando por Uruguai, Colômbia, Estados Unidos, Canadá e inúmeros países da Europa, soma um total de 33 shows.

O disco, produzido pelo baixista Rafael Barone, foi gravado nos mais variados locais: de um estúdio em Berlim (“Calmô” e “Beau”) ou em Lisboa (“Amarela Paixão”), remetendo a “Remonta”, às dependências das casas dos integrantes como em “De Ontem”, “Boca” e “Goela”, na casa do baterista Pericles Zuanon, e “Intimidade” e “Claridades”, na casa de Liniker, como fizeram em “Cru” ao gravarem os vídeos na sala do guitarrista William Zaharanszki, mais conhecido como Zaha.

