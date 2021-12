Liniker e os Caramelows se apresentam no TCA

Os fãs da banda Liniker e os Caramelows já têm destino certo nesta sexta-feira, 31. A banda se apresenta na Concha Acústica, do Teatro Castro Alves (TCA), a partir das 19h30.

Para o show, os artistas prometem apresentar um repertório com influências que passam por Nina Simone, Etta James, Tim Maia e Caetano Veloso. O evento também conta com composições autorais que trazem como tema central as relações humanas e amorosas.

Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) para ficar na plateia e R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) para o camarote, e podem ser adquiridos pelo site do Ingresso Rápido (com taxa de conveniência) e nas bilheterias do Teatro Castro Alves e dos Sac’s dos Shoppings Barra e Bela Vista (sem taxa de conveniência).

Da Redação

