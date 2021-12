Lincoln Sena lança single em parceria com Ávine Vinny

Com a aproximação das comemorações juninas, os artistas já começam a se mover na tentativa de emplacar seu sucesso nas festas de São João. Com isso, o cantor Lincoln Sena, líder da banda Duas Medidas, lançou nesta segunda-feira, 20, seu single “Esquecer do Ranço”, com a participação especial de Avine Vinny.

“Sempre admirei o Ávine! É um cara do bem, um amigo querido e tivemos uma sintonia muito bacana na gravação! Ele é trabalhador e merece ter muito sucesso”, afirmou o cantor baiano.

Composição de Marlon Nunes, Cassio Peya e do próprio Lincoln, a canção explora um lado mais romântico do artista, utilizando de versos como "Fez promessa mas você nunca mudou, fez roleta russa e atirou no amor".

A canção já está disponível nas mais diversas plataformas digitais e no Youtube.

