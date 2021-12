"Lincoln e Duas Medidas são a mesma coisa", despista cantor sobre carreira solo

Vivendo um momento de transição, a banda Lincoln e Duas Medidas vem mostrando que mesmo com os contínuos burburinhos em torno de uma possível crise no axé, a música baiana segue se reiventando e ainda tem muita força no cenário musical brasileiro. Com hits de sucesso, como 'La raba' e 'Que meu ex se lasque', o grupo possui uma agenda intensa para o Carnaval deste ano, se apresentando todos os dias, entre festas de rua, blocos, camarotes, além de shows no interior do estado.

Em entrevista exclusiva para o Portal A TARDE, o vocalista, Lincoln Senna, falou sobre a trajetória da banda, expectativas para a festa momesca, além de perspectivas futuras, que sugerem uma possível carreira solo do artista.

Qual a expectativa da banda para o Carnaval, os fãs podem aguardar alguma novidade para este ano?

Hoje vivemos um momento muito especial. Tivemos uma sequência de músicas e clipes que tiveram uma receptividade muito bacana do público, como 'La Raba', 'Que meu Ex se lasque', 'Amiga das Tretas' e o 'Medley do Lincoln', que lançamos esta semana, projeto onde juntamos seis músicas em nove minutos de vídeo. Quem seguir o nosso trio ou participar do nosso show em camarotes e palcos, com certeza vai encontrar uma energia surreal, dançante e repertório atualizado.

Vamos sair com trio a partir do próximo domingo, 24, às 18h, no Furdunço. Quinta, sexta e domingo, 27 e 28 de fevereiro e 3 de março, na Barra/Ondina e segunda e terça, 4 e 5 de março, no Campo Grande. Sábado, 2 de março, vamos fazer o carnaval de Porto Seguro e Barreiras. Fora os camarotes Club, Villa Mix e Planeta Band e o palco de Periperi. A gente não para!

Em quais dias a banda estará nos circuitos baianos? Vocês irão se apresentar em outras cidades também?

Contando com o Furdunço, faremos 14 shows durante o Carnaval. Na quinta da festa momesca, vai rolar a “Pipoca do Lincoln” no circuito Barra/ Ondina e seguimos para o Planeta Band, pra dividir o palco com Thiaguinho e Devinho Novaes. Na sexta tem mais uma pipoca no circuito Dodô e depois o Camarote Club, ao lado de Wesley Safadão. É sempre massa tocar no Club! Sábado a gente pega estrada e vai pra Porto Seguro e Barreiras.

No domingo voltamos direto pra Barra, para mais um dia de trio sem cordas. Já na segunda temos 3 shows: Pipoca do Lincoln, no circuito Campo Grande, depois Carnavalito na Arena Fonte Nova e logo depois no palco no bairro de Periperi. Temos um carinho especial pelos bairros. Aquele clima família e vizinhança nos enche de alegria e disposição! O último dia do nosso Carnaval vai ser em cima do trio no Campo Grande, depois tocamos no Camarote da PM e encerramos essa jornada gostosa em mais um ano do Camarote Villa Mix. Já está sendo abençoado por Deus!

'Que Meu Ex se lasque' é a aposta do grupo para o carnaval, como foi a preparação para a construção desse hit?

Olha, eu acredito muito em uma playlist, que são várias músicas acontecendo, por isso fizemos o Medley de canções autorais (Medley do Lincoln). Hoje a nossa maior aposta, na verdade, é 'La Raba', que ultrapassa os 7 milhões de visualizações no canal da FitDance e entrou no repertório de diversas bandas, inclusive de Wesley Safadão, que me chamou para participar do show dele no Festival Virada, e foi uma grata surpresa. Aí temos 'Que meu ex se lasque', que gera uma grande identificação do público, temos 'Amiga das Tretas', recém lançada que tem uma batida muito animada, e assim a gente vai construindo a nossa carreira autoral.

Com o passar do tempo passamos a ouvir sempre um burburinho sobre a crise no axé, devido principalmente a grande expansão do ritmo sertanejo. De que forma vocês buscam se inovar para continuar em ascensão no mercado musical?

Garanto que, se depender da gente, não tem crise por falta de trabalho. Nós produzimos o ano inteiro, gravamos clipes, fazemos coreografias em parceria com a FitDance, criamos conteúdo nas plataformas digitais. Mas, de fato, a Bahia parou um pouco de produzir por um período. Também senti isso! Paralelo a isso, o sertanejo percebeu rapidamente como é o consumo da música nos dias de hoje e eles passaram a investir alto e produzir rapidamente. Ainda tem o fato de quem um puxa o outro para cima. Fica claro que a união faz a força.

Porém, acho que este é o verão que mais temos a presença ativa de artistas baianos nos últimos anos. O Parangolé está incrível, Léo Santana se manteve em alta, o Harmonia sempre se reinventando, La Fúria está chegando com muitas novidades. Vários artistas produzindo e tendo os ensaios lotados e isso dá um gás danado pra seguir em frente.

A banda Lincoln e Duas Medidas sempre buscou agregar diversos ritmos. Vocês pensam em lançar algum hit com um estilo totalmente diferente de tudo que já gravaram?

Lincoln também fala de amor! Podemos falar que após o Carnaval teremos uma série de lançamentos mostrando uma versão mais sentimental. Teremos um parceria com a La Fúria na quinta, 7 de março, após o Carnaval, que é a linha popular e jovem que seguimos atualmente. Mas nos próximos meses o público vai ver um lado mais romântico, vamos lançar uma música que gravamos com Avine Vinny, outra com a cantora Mari Krusch e outras que estão em construção, com a grande possibilidade de ter mais participações.

Ao mudarem o nome da banda para Lincoln e Duas Medidas, surgiram muitas suspeitas de que o vocalista poderia seguir em carreira solo. Essa seria uma possibilidade futura?

Lincoln e Duas Medidas são a mesma coisa. É uma mudança estratégica de marca, onde o nosso empresário enxergou que o público se identifica mais com o nome do artista do que com nome de banda. E de fato isso colaborou para o nosso crescimento comercial. Mas somos uma coisa só.

Para vocês, como é viver de música na Bahia? Em que momento decidiram seguir nesse ramo e como avaliam o mercado musical atualmente?

Sou formado em Educação Física. Acho importante ter uma formação, um estudo. Mas é a música que mexe com o meu coração. É isso que eu amo fazer! Não é fácil, a luta é diária e árdua. São muitas renúncias, mas somos muito focados no nosso objetivo. Levar alegria em forma de música é a minha missão.

