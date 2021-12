Lincoln apresenta live neste sábado em prol do 'Teatroescola'

O cantor baiano Lincoln apresenta neste sábado, 4, a “Pipoca do Lincoln” em seu canal do YouTube. A apresentação acontece a partir das 15h, em homenagem ao Carnaval e com parte das doações revertidas para o projeto Teatroescola, primeira escola artística bilíngue integrada com estudos da cultura afro-brasileira e indígena para jovens negros.

O show online acontece na sede do projeto educacional, localizado no Teatro Jorge Amado. Com cenário temático e convidados especiais, Lincoln promete matar a saudade dos foliões que costumam segui-lo nos dias de folia. O artista é considerado um dos maiores puxadores de trio da nova geração.

Com mediação do comunicador Dinho Junior, o show conta com as participações dos influenciadores Leo Marques e Alesson, além das dançarinas Nanda Macedo e Talita Lima e da dupla Isis Oliveira e Nai Darlen, do FitDance. A apresentação também vai contar com as participações de Bruno Magnata (La Fúria), O Poeta, DH8 e Kart Love.

Lincoln foi convidado para ser embaixador do projeto Teatroescola. Idealizador do projeto, o diretor do Teatro Jorge Amado, Nell Araújo, contou que a parceria com o artista destaca a relevância do Teatroescola.

“Essa parceria com Lincoln veio num momento delicado, chamando a atenção para a importância do nosso projeto e o quanto é fundamental termos um olhar para os projetos de educação que envolvem arte e cultura neste momento da pandemia. Essa live vai unir a arte em cima de um dos palcos mais importantes da cena de Salvador, o Teatro Jorge Amado, trazendo uma reflexão que os espaços artísticos estão vivos e também podem ser utilizados neste momento tão complicado do cenário social”, declarou.

A apresentação terá parte dos donativos encaminhados para os músicos baianos. Segundo Lincoln, o setor do entretenimento foi o primeiro a parar e será o último a retornar após a pandemia do novo coronavírus.

“O entretenimento foi o primeiro a parar e será o último a retornar. Não faremos shows tão cedo para evitar aglomerações, e os profissionais envolvidos estão passando por dificuldades. É nossa obrigação ajudar da forma que podemos”, explicou Lincoln.

O projeto está sendo montado respeitando todas as normas de segurança, com distância entre os profissionais e práticas de higienização.

