Lily Braun e Cajat fazem show no Dubliners

Na próxima quinta, 2 de julho, acontece o encontro inédito entre a Banda Lily Braun e o cantor e compositor Paulo Cajat. Os dois se apresentarão no Dubliners Irish Pub, no Rio Vermelho, a partir das 22 horas. Os ingressos estarão à venda no local por R$ 15.

Na lista amiga, saem por R$ 10. Capitaneada pela vocalista Bruna Barreto, a Lily Braun fará um show repleto de rock-blues autoral. Já Cajat, diretamente influenciado pelo rock dos anos 80, apresentará canções dos seu primeiro CD, Noite Fria.

adblock ativo