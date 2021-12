Lily Braun, Callangazoo e Dimazz fazem show no Rio Vermelho

As bandas de rock baiano, Lily Braun e Callangazoo, e o cantor e multi-instumentista Dimazz se apresentam nessa sexta-feira, 24, no Dubliners Irish Pub, no Rio Vermelho. Os grupos, coincidentemente, estão em fase de gravação e apresentam músicas "saindo do forno" para o público.

Liderado pela cantora Bruna Barreto, que foi indicada duas vezes ao Prêmio Caymmi de Música como melhor intérprete, Lily Braun é um sexteto que faz um rock com forte influência do blues. O conjunto está em fase gravação do primeiro disco.

Já a Callangazoo apresenta um rock com letras irreverentes, chamado pelo grupo de "rock litorâneo". A banda, que nos últimos dois anos fez várias apresentações em Salvador, está em processo de gravação do quarto EP, que tem a produção musical de Irmão Carlos.

Para completar a escalação da noite, tem ainda o multi-instumentista Dimazz, formado em composição na UFBA, que faz um rock experimental influenciado por diversos gêneros da música popular brasileira. O cantor tem um disco, intitulado Suíte Amandita, e está gravando novo trabalho.

