A música Life on Mars? de David Bowie ganhou um novo clipe, reeditado pelo diretor original, Mick Rock.

"Eu tinha um material incrível e uma música incrível, então, do que mais eu precisava?", afirmou Rock ao The Guardian. "David nunca apareceu assim em nenhuma outra oportunidade. Ele nunca usou aquele terno novamente, nem a maquiagem. Ele nunca esteve tão incrível, como um boneco do espaço", completou.

A BBC também anunciou a produção de um novo documentário, David Bowie: The Last Five Years, que vai focar nos três grandes projetos dos anos finais de Bowie, os álbuns The Next Day e Blackstar, e o musical Lazarus.

Estadão Conteúdo 'Life on Mars?', clássico de David Bowie, ganha novo clipe

adblock ativo