Líderes religiosos promovem ato contra intolerância em show Santo de Casa

Nesta edição do "Santo de Casa" desta sexta-feira, 22, a cantora Mariene de Castro irá receber líderes religiosos para realizar um ato contra a intolerância religiosa. A ação irá ocorrer antes do show começar, às 22h, no Espaço Cultural da Barroquinha.

No local, Mariene irá receber o Pastor Djalma da Igreja Batista, o espírita José Medrado, Pai Rafael da Umbanda, Mãe Jaciara do Candomblé, o Pastor Bruno e Padre Alfredo da Igreja Anglicana e o Monge Saunaka Rsi Dasa, do Movimento Hare Krishna na Bahia. O objetivo é fortalecer o debate sobre o combate à intolerância religiosa. A ideia de realizar o ato no Espaço Cultural da Barroquinha é porque o espaço abrigou o primeiro terreiro de Candomblé do Brasil, que se tornou depois uma igreja.

Após o ato, os grupos Chula de São Braz e Voa Voa Maria de Matarandiba apresentam sucessos do samba de roda. Além disso, a apresentação de Mariene de Castro conta com as participações de Roberto Mendes e do palhaço Biancorino (Alê Casali).

Antes dos shows, o Clube dos Caretas e a DJ Lara Luzuah vão apresentar um setlist especial ao público presente. Os portões se abrem, às 18h.

Os interessados em adquirir ingressos podem adquirir através da plataforma SafeTicket, com o valor promocional de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

