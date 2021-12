Lia Chaves encerra série de shows no Teatro Sesi

A cantora e compositora Lia Chaves encerra nesta quinta-feira, 26, a temporada do show Lia Chaves: Samba entre Amigos. A apresentação está marcada para às 22h, na Varanda do Teatro Sesi, no Rio Vermelho.

Lia estará acompanhada dos músicos Eli Oliveira (direção musical e violão), Silvana Menezes e Cesinha Reis (percussão), Marlon Borges (baixo) e Pantera (cavaquinho). A noite conta, ainda, com a participação especial do cantor e compositor Raymundo Sodré. R$ 15 é o preço do couvert.

