Lia Chaves canta com grupo Botequim

Para marcar a passagem do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o grupo Botequim homenageia as sambistas brasileiras em show que recebe como convidada a cantora Lia Chaves. A apresentação acontece no sábado, 9, às 21h30, na Varanda do Sesi Rio Vermelho.

Entre as homenageadas, estão Alcione, Clara Nunes, Clementina de Jesus, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara e Claudete Macêdo. O couvert artístico custa R$ 15. Mais informações pelos telefones 71 3321-5814 / 8725-4876.

