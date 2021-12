Levi Lima e Max Viana estreiam show em homenagem a Djavan

O cantor baiano Levi Lima e o carioca Max Viana apresentam juntos o show 'Cantam Djavan', no dia 3 de outubro, no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 20h30.

A apresentação conta com produção geral de Paulo Borges e cenografia de Pedrinho Caldas. Os ingressos já estão à venda no teatro.

O repertório do encontro entre o baiano e o filho de Djavan ainda é segredo. "Em cada cidade, em cada esquina, em cada barzinho desse país, tem alguém cantando Djavan. Uma lista tão grande de músicas maravilhosas que tornou o processo de escolha muito difícil", diz Levi.

"São músicas irretocáveis. Algumas eu trago na lembrança o processo de composição. Vivi de perto por exemplo o momento que meu pai estava compondo "Oceano". Participei desses momentos de criação. Decidimos não mexer muito, mas em algumas canções vai rolar uma releitura. Nada que mexa muito com as composições", conta Max.

