Let's Rock Itapuã reúne bandas de Salvador, Santo Amaro e Alagoinhas

As bandas Barulho S/A (Salvador), Náusea (Santo Amaro) e Aborígenes (Alagoinhas) agitam a quinta edição do evento Let's Rock Itapuã, que acontece no sábado, 16, a partir das 21h, no Casarão de Itapuã. Os ingressos custam R$ 10 e estarão á venda no local.

O projeto tem o propósito de abranger o cenário do rock n'roll da capital baiana e de cidades vizinhas, valorizando trabalhos autorais e manifestações culturais.

Saiba mais sobre as bandas

Barulho S/A: Formada pelo quarteto Tiago Barulho (vocal), Elton Alencar (guitarra), Wagner Madureira (baixo) e Roger Lee (bateria), a banda de Salvador mescla diversas vertentes do rock’n roll, como hardcore, punk rock e funk metal, apresentando uma sonoridade única para os fãs do rock.

Náusea: A banda de Santo Amaro da Purificação, resiste na cena Underground do Recôncavo Baiano há mais de 10 anos. É influenciada pelo movimento dos anos 1990 (grunge) e outras vertentes que vão do rock pesado até o progressivo. Formada por Nauemberg Vairne, Lifeson Padilha, Edmário Junior e Nick Jhones.

Aborígenes: É uma das bandas de rock mais tradicionais da cidade de Alagoinhas. Inspirada no movimento punk e no cenário musical dos anos 1980, a banda, além das composições próprias, traz releituras de Arnaldo Antunes, Nação Zumbi, Led Zeppelin, Sex Pistols e Motorhead.

