Letieres Leite lança projeto voltado para o jazz

O músico e maestro Letieres Leite se uniu a Ldson Galter, Marcelo Galter, Tito Oliveira e Luisinho do Gegê para o projeto Letieres em Quinteto, que estreia nesta quinta-feira, 6, no Visca Sabor & Arte. O projeto vai acontecer todas as quintas de dezembro e o ingresso custa R$ 12.

Seguindo o conceito que alia a música ancestral baiana ao jazz, Letieres experimenta no projeto uma formação clássica de jazz - baixo acústico, piano, bateria, sax/flauta e percussão. Eles vão executar composições inéditas, com toda liberdade para improvisação, mas sem deixar passar as claves e desenhos rítmicos da cultura percussiva baiana.

