Conhecida nacionalmente por sua batida marcante, a Banda Psirico está concorrendo ao Prêmio Multishow da Música Brasileira 2014. O evento, que homenageia os melhores do cenário musical há 10 anos, acontecerá no dia 28 de outubro e será transmitido pela TV e pela web, no site do Multishow. Este ano, o Psi está concorrendo na categoria Música-Chiclete, com o hit Lepo Lepo, , composição de Filipe Escandurra e Magno Santana, que agitou multidões e levou o prêmio de Música do Carnaval 2014. É a segunda vez que Márcio Victor participa do prêmio.

Reveja o clipe oficial da música:

Da Redação Lepo Lepo concorre no Prêmio Multishow

adblock ativo