Leoni é condenado a pagar R$ 50 mil em danos morais a Paula Toller

A 16ª Câmara Cível do Rio de Janeiro condenou o cantor e compositor Leoni a pagar R$ 50 mil em danos morais à também cantora e compositora Paula Toller. O tribunal considerou que Leoni fez uso indevido da música "Pintura Íntima", composição em parceria com Paula Toller, em um vídeo apoiando o candidato Fernando Haddad (PT) nas eleições presidenciais de 2018.

De acordo com a decisão publicada no Diário de Justiça do Rio de Janeiro, a condenação teve como base o “uso indevido da obra musical em campanha publicitária do Partido dos Trabalhadores, sem a correspondente autorização da coautora”. O tribunal determina que Leoni deverá pagar, ainda, duas vezes o valor do licenciamento da imagem e dos direitos autorais e artísticos da música.

No fim de 2019, Toller venceu na Justiça uma indenização contra o PT pela mesma canção, que faz parte do álbum de estreia do grupo Kid Abelha, "Seu Espião", lançado em 1984.

