Leonardo e Eduardo Costa gravam DVD juntos

A amizade de longa data entre Leonardo e Eduardo Costa rendeu a gravação do DVD "Cabaré" na noite desta quarta-feira, 10, nos estúdios Quanta em São Paulo. Ambientado em um palco com ares burlescos, com dançarinas e coreografias sensuais, os cantores apresentaram sucessos da música sertaneja para uma plateia seleta de 400 pessoas.

A dupla foi prestigiada pelas famosas Sabrina Sato, que levou a mãe para comemorar aniversário, e Geisy Arruda, que compareceu à festa vestida a caráter. Segundo o blog Universo Sertanejo, do portal UOL, canções como "Paredes Azuis", "Meu Dengo" e "Dama do vestido longo" fazem parte do repertório.

O projeto começou informalmente em reuniões nas casas dos dois artistas. Com a gravação do DVD, o show deve cair na estrada em turnê por diversas cidades brasileiras. Datas e locais ainda não foram divulgados.

<GALERIA ID=19487/>



