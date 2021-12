Léo Santana recebe Márcio Vitor em ensaio do Parangolé

Os ensaios de verão de Léo Santana & Parangolé vão começar na área verde do Wet'n Wild. Em duas quartas feiras, nos dias 15 e 22 desse mês, o grupo promete squentar o clima para o carnaval.

No primeiro dia, Léo Santana receberá no palco do ensaio o parceiro Márcio Vitor, do Psirico, com o seu novo hit Lepo Lepo, que já está entre as mais tocadas nas rádios. Além de Márcio Vitor, também marcará presença a voz romântica de Pablo. O show de abertura fica por conta do arrocha de Sinho Ferrary.

adblock ativo