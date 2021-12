Léo Santana recebe dono do hit 'Deu Onda' no Baile da Santinha

MC G15, dono do hit "Deu Onda" – que foi a terceira música mais tocada no mundo pelo YouTube na semana passada –, é o convidado de Léo Santana para a próxima edição do Baile da Santinha. O evento será na próxima sexta-feira, 27, no Wet'n Wild (Peralela).

Outro convidado confirmado pelo pagodeiro é o cantor de arrocha Tayrone, que fará show completo no evento. Para a ocasião, Léo promete realizar três horas de show.

Os ingressos já estão à venda na Salvador Tickets do Shopping da Bahia, no 2º piso. A arena custa R$ 40, camarote R$ 80 e lounge premium R$ 100.

