Léo Santana participa de último ensaio da Torres da Lapa

O cantor Léo Santana é o convidado da banda Torres da Lapa na última edição do ensaio 'Então Sextou', nesta sexta-feira, 25, às 22h, no Mercure Hotel, na Pituba. Sob o comando dos irmãos Torres, os sertanejos da Torres da Lapa prometem embalar o público ao som de canções como 'Agora Chora' e 'Não Botou Fé', além de releituras de sucessos nacionais

Já Léo Santana cantar músicas como 'Abana' e sucessos da carreira no Parangolé. Os ingressos custam R$60 (Mulher) e R$ 80 (Homem). Com nome na lista a entrada sai por R$40 (Homem) e R$30 (Mulher). Vendas no local.

